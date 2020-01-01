Кредит для ип
официальный партнёр ПАо Сбербанк
Команда наших специалистов поможет в оформлении кредитных решений для индивидуальных предпринимателей, помощь и поддержка на всех этапах, от консультации до зачисления кредитных средств.
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Всего три минуты нам потребуется на рассмотрение заявки и предоставления ответа.
Без залога
Простые и понятные условия кредитования без залога и поручителей.
5 000 000
Именно на такую сумму можно рассчитывать получить в день обращения
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Наша команда максимально упростила получение кредита для индивидуальных предпринимателей, кредит оформляется без визитов в банк.
Подбор и оформление кредита для ип
Мы работаем на результат, для нас главное оказать необходимое содействие для получения кредита индивидуальными предпринимателями. Наши специалисты тщательно проверят возможности получения максимально возможной суммы кредита, помогаем сформировать необходимый пакет документов и содействуем в одобрении заявки.
Как мы работаем
Мы работаем прозрачно и максимально открыто, все необходимые нюансы оказаны в договоре об предоставлении услуг, у нас нет скрытых комиссий и дополнительных платежей.
Наша команда работает в сфере кредитования более 20-ти лет, тысячи клиентов со всей России остались довольны качеством наших услуг. Благодаря тому что мы давно сотрудничаем с инвесторами разного уровня оформление кредита через нас проходит гораздо легче и быстрее, помогаем даже в сложных ситуациях.
Где мы работаем
Благодаря наработанным связям нашей компании мы предоставляем наши услуги индивидуальным предпринимателям из любой точки Российской Федерации. Для нас главное это максимальный комфорт клиента и максимально быстрое получение необходимого результама
Кредит для индивидуальных предпринимателей без хлопот
Вам достаточно оставить заявку на консультацию! Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем по всем интересующим вопросам.
Двадцать лет на рынке кредитования
Большой опыт и налаженные связи в банках и с частными инвесторами позволяют предлагать по настоящему выгодные условия кредитования во всех регионах Российской Федерации.
Наша компания ориентирована на индивидуальных предпринимателей, все наши услуги имеют строго официальный и законный характер. Услуги по предоставлению кредитов осуществляются только белыми методами без использования "серых" схем.
Благодаря нашим специалистам возможно получение положительного решения в день обращения, рекомендуем обратиться к нашим менеджерам для уточнения возможных сроков. Сроки могут отличаться в зависимости от сложности ситуации.
Наша компания ценит своих клиентов и оказывает полноценную информационную поддержку на всех этапах работы, от первичного обращения до зачисления средств на счёт клиента.
Сотрудники кредитных отделов зачастую замалчивают о по настоящему выгодных продуктах и специальных условиях кредитования, обращаясь к нам вы получаете возможность получения выгодного кредита на уникальных условиях.
Оформить кредит для индивидуального предпринимателя
Максимально упростим получение положительного решения
Кредит для Ип в москве и московской области.
Для индивидуальных предпринимателей из Москвы и Московской области максимально сокращено время получения решения, максимально быстрое зачисление средств в случае одобрения.
Оформить кредит для предпринимателей в регионах
Мы поможем оформить кредит для Индивидуальных предпринимателей в любом регионе России, быстрая подготовка необходимого для получения положительного решения.
Кредиты и займы для ИП под залог коммерческой недвижимости
В случае необходимости получения большой суммы кредитных средств поможем оформить кредит по залог коммерческой недвижимости в Москве и Московской области, возможна выдача займа от частного инвестора под залог недвижимости, без банка и лишних проверок.
Сертификат
Сертификат
Мы понимаем клиентов
Наша компания понимает все проблемы среднего и малого бизнеса, ввиду сильных ограничительных мер связанных с covid-19 не всем предпринимателям удалось удержаться на плаву. Многие сферы бизнеса потерпели серьёзные финансовые потери и единственный выход не закрыть любимое дело это использование кредитных средств. Нашими специалистами разработаны инструменты позволяющие получить ответ по заявке в течении трёх минут, при этом всё происходит дистанционно без посещения банков, так же для получения кредита индивидуальным предпринимателем не требуется залог и поручители! У нас вы можете получить в день обращения до пяти миллионов рублей.
Москва
Кредит для ип москва
Процедура получения кредита в Москве для индивидуального предпринимателя достаточно проста, обратитесь к нам по телефону или через форму обратной связи, мы составим заявку на получение кредита на выгодных условиях всего под 7% годовых без скрытых комиссий при максимально прозрачном сотрудничестве, в течении трёх минут вы получите решение о выдаче заёмных средств. Кредиты до пяти миллионов выдаются в день обращения.
Московская область
Кредит для ип в московской области
Оформление заявки происходит полностью дистанционно, от консультации с нашим специалистом до зачисления средств на счет предпринимателя из Московской области, для МО процентная ставка составляет 16% годовых. Прозрачные условия, рассмотрение заявки за три минуты, зачисление средств до 5 000 000 рублей в день составления заявки.
Регионы Российской федерации
Кредит для ип в регионах
Требования к заёмщикам из регионов такие же как для предпринимателей из Москвы и Московской области, оформление кредита для малого и среднего бизнеса происходит онлайн, полностью дистанционно. Процентная ставка 16% годовых, решение за три минуты, зачисление на расчетный счет в день подачи заявки на кредит. Кредит оформляется без залога и поручителей.