Кредит для ип      

Наша компания понимает все проблемы среднего и малого бизнеса, ввиду сильных ограничительных мер связанных с covid-19 не всем предпринимателям удалось удержаться на плаву. Многие сферы бизнеса потерпели серьёзные финансовые потери и единственный выход не закрыть любимое дело это использование кредитных средств. Нашими специалистами разработаны инструменты позволяющие получить ответ по заявке в течении трёх минут, при этом всё происходит дистанционно без посещения банков, так же для получения кредита индивидуальным предпринимателем не требуется залог и поручители! У нас вы можете получить в день обращения до пяти миллионов рублей.